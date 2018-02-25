Два сотрудника МВД Дагестана стали фигурантами уголовного дела

Следователи возбудили уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения" в отношении двух должностных лиц МВД Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления СКР.

Должностные лица Управления уголовного розыска представили в финансовое подразделение заведомо подложные документы для компенсации командировочных расходов. В результате они получили от 10 до 20 тысяч рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Расследование уголовного дела продолжается. По делу проводится комплекс действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.