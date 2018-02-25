В Чечне представили новую полностью российскую машину для спецназа

В Грозном состоялась презентация новой боевой машины спецназа "Чаборз-М6", сделанной только из российских комплектующих.

"Произошло важное событие, имеющее большое значение для сил спецназа различных силовых и правоохранительных министерств и ведомств России, - написал на своей странице в Вконтакте глава республики Рамзан Кадыров. - Состоялась рабочая презентация совершенно новой боевой машины спецназа "Чаборз-6". Она разработана специалистами Российского Университета Спецназа (РУС) под руководством помощника главы ЧР, первого заместителя начальника УФСВНГ РФ по ЧР Даниила Мартынова. Основные качества нашего багги - многофункциональность, высокая проходимость, надежность. В зависимости от поставленных задач "Чаборз М-6" можно будет переоборудовать в различные варианты - грузопассажирский, санитарно-эвакуационный, ударный".

Как сообщил Мартынов, сделана машина за год:

- Это полностью полноприводный автомобиль, 320 лошадиных сил. По дороге разгоняется до 160 километров час. Здесь в полном боевой экипировке едет семь спецназовцев. Из вооружения - три пулемета. Броня по третьему классу защиты. Можно установить носилки. Планируется электродвигатель и дизельный двигатель.

Он добавил, что у чеченского багги есть два конкурента - израильский и американский аналоги. Преимущество российского в цене - при серийном производстве "Чаборз-М6" будет стоить в два раза дешевле заграничных конкурентов.

"Конструкторы представят несколько версий двигателей и коробок передач, что имеет большое значение для адаптивности модели к климатическим условиям и конкурентным целям. На "Чаборз-6" устанавливают крупнокалиберные пулеметы, АГС, имеются шесть комплектов оружия для бойцов. Наша машина превосходит израильских и американских конкурентов по цене, проходимости и скорости движения, добавил Кадыров. - Уверен, что она будет пользоваться высоким спросом на рынке боевой техники."