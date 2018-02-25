Катеру Северного флота присвоили имя погибшего в Сирии морпеха

Северный флот пополнили три противодиверсионных катера. Один из катеров Кольской флотилии разнородных сил получил имя погибшего в Сирии полковника Валерия Федянина - командира бригады морпехов, сообщил "РГ" начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга.

- Валерий Федянин выполнял боевые задачи по борьбе с терроризмом, за участие в операциях на Северном Кавказе был удостоен ордена Мужества, вторым орденом Мужества, к сожалению, посмертно, он был награжден за выполнение задач в Сирии, - отметил командующий флотом адмирал Николай Евменов.

Противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок", который теперь носит имя командира бригады морпехов, предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами. Он развивает скорость до 23 узлов и имеет дальность хода свыше 200 миль. На "Грачонке" есть современное вооружение: переносные зенитно-ракетные комплексы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы. А его радиоэлектронное оборудование найдет противника и под водой.

Военно-морской флаг подняли также еще на двух транспортно-десантных катерах проекта 02510 "Раптор". Они действуют в ближней морской зоне, имеют высокие мореходные качества. Катер может взять на борт взвод морпехов, спецназа или боевых пловцов с вооружением. Экипажи выполняют разные задачи - от противодействия диверсионно-террористическим силам до поисково-спасательных операций.