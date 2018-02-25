Россия создаст сверхзвуковой дальний беспилотник

Центральный научно-исследовательский институт ВВС Минобороны РФ работает над сверхзвуковым ударным беспилотником большой дальности.

- Ведутся разработки беспилотного комплекса большой дальности, способного выполнять сверхзвуковой автоматический маловысотный полет в оперативной стратегической глубине и поражать как стационарные, так и мобильные цели, - рассказал телеканалу "Звезда" представитель ЦНИИ ВВС Александр Немов.

Ранее стало известно о создании в Казани реактивного беспилотника массой до пяти тонн. Разработкой летательного аппарата занимаются в ОКБ имени Симонова. Здесь разработан самолет-мишень "Дань-М", имитирующая самолеты тактической авиации и крылатые ракеты "Томагавк".