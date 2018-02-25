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25.02.2018,  
16:13

Россия создаст сверхзвуковой дальний беспилотник

Центральный научно-исследовательский институт ВВС Минобороны РФ работает над сверхзвуковым ударным беспилотником большой дальности.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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- Ведутся разработки беспилотного комплекса большой дальности, способного выполнять сверхзвуковой автоматический маловысотный полет в оперативной стратегической глубине и поражать как стационарные, так и мобильные цели, - рассказал телеканалу "Звезда" представитель ЦНИИ ВВС Александр Немов.

Ранее стало известно о создании в Казани реактивного беспилотника массой до пяти тонн. Разработкой летательного аппарата занимаются в ОКБ имени Симонова. Здесь разработан самолет-мишень "Дань-М", имитирующая самолеты тактической авиации и крылатые ракеты "Томагавк".

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