В Сирии предотвращен взрыв автомобиля смертником

В Сирии предотвратили попытку взрыва заминированного автомобиля, управляемого смертником. Инцидент произошел в провинции Дамаск.

Как сообщает РИА Новости, машина на большой скорости приближалась к блокпосту правительственных войск. Сирийские солдаты вовремя открыли огонь из крупнокалиберного пулемета, отчего сдетонировала взрывчатка.

Попытка теракта пришлась на время вечерней молитвы в мечети "прощения", которая находится рядом с почтовым отделением в анклаве Кабун. В результате случившегося никто не пострадал.