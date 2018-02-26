Чехия предложит Турции обменять курдского политика на своих граждан

Чехия готова обменять бывшего сопредседателя курдской партии "Демократический союз" Салиха Муслима на своих граждан, задержанных в Турции по обвинению в причастности к терроризму, передает ТАСС со ссылкой на пражские СМИ. Анкара ранее отказывалась обсуждать эту тему, ссылаясь на независимость правосудия.

В ноябре 2016 года турецкие власти при попытке перейти границу с Сирией задержали студентку Чешского сельскохозяйственного университета Маркету Вшелихову и бывшего военнослужащего французского Иностранного легиона Мирослава Фаркаса. Анкара признала в них боевиков Отрядов народной самообороны (боевое крыло Курдского верховного комитета), которые считаются в Турции террористической организацией. Вшелиховой и Фаркасу грозит 15 лет тюрьмы.

В МИД Чехии заявили о готовности к переговорам с турецкими дипломатами о возможной экстрадиции Муслима, задержанного в Праге в ночь на воскресенье. Этот курдский политик внесен Анкарой в международный список особо опасных преступников. Решающее слово в принятии решения останется за чешским министерством юстиции.