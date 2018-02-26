ЕС призвал Мальдивы отменить режим чрезвычайного положения

Главы МИД Евросоюза призвали правительство Мальдивских островов отменить режим чрезвычайного положения, введенный в стране 5 февраля. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

Министры осудили аресты политических деятелей и призвали освободить их. По их мнению, необходимо немедленно начать переговоры с лидерами оппозиции, лишь такой диалог откроет путь к прозрачным и всеобщим президентским выборам. Совет ЕС полагает, что нынешнее положение дел не соответствует принципам демократического правления и разделения властей. Если ситуация не улучшится, он готов рассмотреть вопрос о введении санкций.

Власти Мальдив в ответ заверили, что высоко ценят поддержку ЕС в сфере укрепления электоральных, управленческих и демократических структур. Правительство страны "привержено делу урегулирования нынешней ситуации и пригласило все политические партии для диалога". Кроме того, оно прилагает все усилия, чтобы "обеспечить безопасность и защиту иностранных граждан, проживающих в стране, а также туристов, посещающих острова".

Напомним, 5 февраля президент Абдулла Ямин ввел в стране чрезвычайное положение в связи с обострением внутриполитической ситуации, последовавшей после освобождении из тюрьмы бывшего лидера страны Мохамеда Нашида и еще восьми представителей оппозиции, обвиняемых в террористической деятельности. По стране прокатилась волна митингов сторонников экс-главы государства. Власти арестовали нескольких лидеров оппозиции