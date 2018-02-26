Песков рассказал про секретный указ президента

Указ о госпрограмме вооружений был подписан еще до Нового года, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, до какого года рассчитан документ, в Кремле отвечать не стали. "Это секретный указ президента, поэтому я не могу ничего оглашать", - объяснил Песков.

Пресс-секретарь главы государства заметил, что некоторое время назад ошибся, сказав, что госпрограмма вооружений еще не подписана: "Путаницу внес я. По-моему, на прошлой неделе или даже две недели назад, когда мне задавали соответствующий вопрос. Я тогда сказал, что она не подписана. Я ошибся".