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26.02.2018 14:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Под Самарой стартовали масштабные учения войск химзащиты

Текст: Анна Шепелева (Самара)

26 февраля на Чапаевском полигоне в Самарской области начались масштабные учения спецподразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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На сборах отрабатывают навыки 1400 военнослужащих из полутора десятков регионов Урала, Сибири и Поволжья. Им предстоит выполнить задачи по применению средств РХБ разведки. В условных районах химического и биологического заражения бойцы будут практиковаться в дезактивации, дегазации и дезинфекции. Аэрозольные подразделения прикроют критически важные объекты, а также собственно войска в наступлении и обороне.

Учения на полигоне продлятся до середины марта. Они завершатся окружными этапами международных армейских игр "Безопасная среда-2018" и "Белое солнце-2018".

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