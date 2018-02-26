Под Самарой стартовали масштабные учения войск химзащиты

26 февраля на Чапаевском полигоне в Самарской области начались масштабные учения спецподразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

На сборах отрабатывают навыки 1400 военнослужащих из полутора десятков регионов Урала, Сибири и Поволжья. Им предстоит выполнить задачи по применению средств РХБ разведки. В условных районах химического и биологического заражения бойцы будут практиковаться в дезактивации, дегазации и дезинфекции. Аэрозольные подразделения прикроют критически важные объекты, а также собственно войска в наступлении и обороне.

Учения на полигоне продлятся до середины марта. Они завершатся окружными этапами международных армейских игр "Безопасная среда-2018" и "Белое солнце-2018".