В Сочи сбой парализовал номера вызова скорой помощи

В понедельник утром часть живущих в центре города сочинцев не смогли вызвать скорую медицинскую помощь. Из-за сбоя оборудования почти два часа экстренные вызовы принимались на временные сотовые номера.

- Оказались недоступны привычные номера "103" и "03". Пришлось в срочном порядке подключать к работе два сотовых номера. Оповещение о временном изменении разместили на сайте и разослали в СМИ, - рассказали в администрации курорта.

Как позже прокомментировали "РГ" в отвечающей за работу абонентской станции компании, сбой в работе коммутационного оборудования АТС, обслуживающей район улицы Гагарина, произошел в 7.41. На место была направлена бригада специалистов, которая провела перезагрузку оборудования в ручном режиме. Сейчас работа станции полностью восстановлена.