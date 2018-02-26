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В США экстренно госпитализирован культовый режиссер Кевин Смит

Новость 26.02.2018, 13:37 | Текст: Олег Усков
Фото: Matt Sayles/Invision/AP
Фото: Matt Sayles/Invision/AP

Экстренно госпитализирован 47-летний американский режиссер, продюсер, сценарист, автор комиксов и актер Кевин Смит. Как уточняет The Hollywood Reporter, у кинодела был сердечный приступ.

О чем сообщил в понедельник утром и сам Смит. "После шоу сегодня вечером у меня был серьезный сердечный приступ", - написал артист в Twitter, выложив больничное селфи.

По словам врачей, буквально спасших ему жизнь, у Смита была стопроцентная блокада левой передней артерии.

Фото: kinopoisk.ru
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Как пишет Кевин, не обратись он за помощью к специалистам вовремя, то сейчас был бы уже мертв. "Но пока я все еще над землей", - не особо весело пошутил демиург.

Он не сказал, какое шоу имел в виду, но поклонники предположили, что речь о записи гик-программы "Комиксанутые парни" (Comic Book Men) в Нью-Джерси.

Кевин Смит родился в 1970 году. Известен как создатель "Вселенной View Askew", в рамках которой происходит действие большинства его работ.

Фильмография Кевина включает ленты "Клерки" и их сиквел, "Лоботрясы", "В погоне за Эмми", "Догма", "Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар", "Девушка из Джерси", "Зак и Мири снимают порно", "Красный штат" и пока незаконченную "Канадскую трилогию" ("Бивень" / "Йоганутые" / "Челюсти лося").

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