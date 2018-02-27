Чиновники в Париже проведут ночь на улице

Примерно 50 чиновников из муниципалитетов Парижа проведут ночь на улице около Аустерлицкого вокзала, чтобы привлечь внимание к проблемам бездомных.

Нынешняя зима во французской столице, как и во многих других регионах Западной Европы, выдалась необычайно холодной. Это привело к смерти почти двадцати бездомных только в Париже.

В столице Франции проживают порядка пяти тысяч бездомных. Часть из них зимой перебирается в приюты, однако многие остаются на улице.

Акция муниципальных чиновников стала ответом на скандал, который разгорелся после того, как госсекретарь Министерства территориального единства Жюльен Денорманди заявил, что во всем столичном регионе Иль-де-Франс есть всего около 50 бездомных.

Активисты тут же опровергли его слова, а заместитель мэра коммуны Этамп, департамент Эсон, разместила в Facebook призыв к своим коллегам проявить солидарность с бездомными. В своем призыве она также напомнила, что в прошлом году скончались почти 500 бездомных.