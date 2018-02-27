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27.02.2018 16:38
Рубрика: Власть

Кабмин продлил на пять лет действие госпрограммы "Доступная среда"

Правительство России продлило на пять лет, до 2025 года, действие госпрограммы "Доступная среда". Соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации.

Ранее предполагалось, что программа будет действовать в период с 2011 по 2020 годы. Теперь, согласно документу, ее реализация продлена до 2025 года.

В середине января этого года президент РФ Владимир Путин поручил правительству будет продлить до 2025 года госпрограмму "Доступная среда", а при разработке и корректировке госпрограмм и приоритетных проектов предусматривать мероприятия, учитывающие потребности инвалидов.

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