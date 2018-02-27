Лукашенко назвал Беларусь безопасным коридором между Западом и Востоком

Президент Беларуси назвал свою страну "единственным безопасным коридором", который соединяет Запад и Восток для передвижения людей, грузов и капиталов. Об этом глава государства заявил во время выступления на заседании Совета Безопасности республики.

Александр Лукашенко также отметил, что Беларуси тяжело бороться с коррупцией, учитывая ее геополитическое положение: "Все мы видим и понимаем, что происходит вокруг нашей страны". Ранее президент РБ заявил, что белорусы "генетически не приемлют вооруженную агрессию".

Во время заседания президент призвал правоохранительные органы республики усилить работу и по борьбе с поставщиками наркотиков.

"Мы боремся против наркоманов, а где те, которые сегодня партиями поставляют эту наркоту в Беларусь? Вот кто главный преступник. Заботясь только о показателях, никакой речи об эффективной ликвидации каналов поступления наркотиков в страну идти не может. Конечно, намного легче получить быстрый результат за счет "мелочевки", а ситуация на самом деле будет только ухудшаться", - отметил белорусский лидер. Он потребовал конкретных предложений от членов СБ по всем вопросам, которые касаются обеспечения внутренней безопасности государства.