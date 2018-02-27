Наркотики в школе при посольстве РФ в Аргентине обнаружил завхоз

Чемоданы с кокаином, которые готовились к отправке в РФ, были найдены в школе при российском посольстве в Аргентине завхозом. Об этом ТАСС сообщил посол России в южноамериканской стране Виктор Коронелли.

"Их обнаружил завхоз посольства, - сказал собеседник агентства. - По согласованию с центром я вышел на связь с аргентинскими правоохранительными органами".

Коронелли отказался раскрывать детали проведенной операции, так как следствие продолжается. Вместе с тем он назвал "полной чушью" утверждения, что кокаин собирались доставить в РФ дипломатической почтой. "Другое дело, что его намеревались отправить как личные вещи сотрудника посольства", - сказал высокопоставленный дипломат.

Ранее правоохранительные органы России и Аргентины пресекли канал поставки крупной партии наркотиков (389 килограммов) на европейский рынок. Задержаны подозреваемые - россияне и аргентинцы. По данным МИД РФ, партия кокаина, найденная в одном из зданий посольства РФ в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику дипмиссии из технического состава. По данным ФСБ, в России и Аргентине задержаны пятеро подозреваемых.