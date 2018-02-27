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27.02.2018 22:22
Рубрика: В мире

Небензя призвал не искать козлов отпущения в йеменском конфликте ООН

Вооруженный конфликт в Йемене можно завершить только путем мирного процесса, который необходимо запускать немедленно, не теряя время на поиск "козлов отпущения". Об этом на заседании Совета безопасности ООН завил постпред России в этой организации Василий Небензя.

"Йеменский конфликт исключительно сложный и комплексный. Необходимо искать пути запуска мирного процесса без предварительных условий, а не заниматься поиском козлов отпущения, подстраивая искомый результат под геополитические планы", - сказал дипломат, которого цитирует ТАСС.

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Небензя признал усилия по улучшению ситуации в Йемене, которые предпринимают ООН и некоторые страны, в частности, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Но, по его мнению, "одно лишь гуманитарное содействие не может принести жизнеспособных долгосрочных решений".

Рецепт - в начале политического процесса, причем ООН должна иметь на этот счет четкий план дальнейших действий.

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. С марта 2015-го в противостояние между правительственными силами и мятежниками включилась международная коалиция под руководством Саудовской Аравии. Жертвами авиаударов и терактов в стране регулярно становятся мирные жители. Как утверждают в Центра по правам и развитию Йемена, за неполные три года бомбардировок убито свыше 12,5 тысячи человек из числа мирного населения. Усиливается гуманитарная катастрофа. В ООН отмечают, что 22,2 млн человек - треть населения страны - нуждается в помощи.

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