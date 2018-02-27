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27 февраля 2018 г. 15:31
"Родина"
Текст: Юрий Борисенок

Энциклопедия Российской истории

Исполнилось четверть века издательству "Политическая энциклопедия", более известному под прежним названием РОССПЭН. У истоков этого оригинального и стратегически выверенного издательского проекта стоял и продолжает держать руку на пульсе в качестве главного редактора давний друг "Родины", директор Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Константинович Сорокин.

Стратегия РОССПЭН неизменна - приращение гуманитарного и в первую голову исторического знания усилиями сплоченной команды профессионалов. В сложнейших условиях 1990‑х годов издательство смело заявило о себе уникальными энциклопедическими проектами и основательными публикациями документов, ставшими символами эпохи "архивной революции". В XXI веке РОССПЭН на радость историкам точно и адресно выстреливает сериями - тут и 100‑томная "История сталинизма", и "Бумаги Дома Романовых", и "Эпоха 1812 года", и "Первая мировая. Великая. 1914-1918", и многое другое, значимое и востребованное.

"Родина" сердечно поздравляет коллег с серьезной праздничной датой,искренне желая не сбавлять темпа и покорять в плановом порядке недоступные прежде исторические вершины.
 

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