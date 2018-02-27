Радикалы напали на генконсульство России в Одессе

Националисты напали на российский объект в Одессе. К зданию генконсульства РФ пришли почти 30 радикалов. После исполнения гимна Украины они забросали зажигательными шашками территорию дипломатического учреждения, а забор облили красной краской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Укринформ. Во время провокации около консульства находились около 50 сотрудников полиции, однако националистам они не мешали.

Напомним, 17 февраля радикалы напали на здание Россотрудничества в Киеве. Они разрисовали стены краской, а также сорвали и осквернили российский флаг.

А 18 февраля националисты разбили окна отделения "Сбербанка" и закидали камнями здание Россотрудничества. Затем мужчины, чьи лица были закрыты повязками и балаклавами, выкрикивая антироссийские лозунги, стали громить офис Альфа-банка.

Нападения неонацистов осудил Евросоюз. "Такие действия недопустимы. Мы настаиваем на проведении расследования и принятии мер по их пресечению в будущем", - отметили в ЕС.