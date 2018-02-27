Под Липецком возбудили дело об избиении медиков в больнице

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту избиения медиков Елецкой городской больницы № 2.

В следственном управлении СК РФ по региону рассказали, что инцидент произошел в ночь на 24 января. Тогда в приемное отделение горбольницы с признаками отравления обратился пьяный 20-летний парень, до этого отмечавший в городском кафе совершеннолетие друга. Однако во время оказания ему медицинской помощи пациент вдруг набросился с кулаками на врача-анестезиолога.

- Услышав крики, трое сопровождавших больного знакомых, ждавших в приемном покое, ворвались в процедурный кабинет и устроили драку, в ходе которой анестезиолога по голове несколько раз ударил и 16-летний подросток, - рассказали в СУ СКР.

В итоге врача госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Также травмы получили заведующий реанимационным отделением и медсестра. Все происходившее было записано больничными видеокамерами.

Поначалу дебоширы были доставлены в отдел полиции, но руководство СУ СКР приняло решение передать материалы об избиении медработников в свое ведомство. Месяц продолжалась доследственная проверка, завершившаяся возбуждением уголовного дела по пунктам "г, д" части 2 статьи 112 УК РФ - "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений".