Путину рассказали о фабриках в Якутии

Президент Владимир Путин встретился с гендиректором компании "Колмар" Сергеем Цивилевым. Холдинг объединяет промышленные предприятия по добыче и переработке коксующихся углей, расположенных в Якутии.

"Докладывали о весьма успешном развитии вашей компании "Колмар", - начал разговор глава государства. "Начинали вы с достаточно скромных позиций и за весьма короткий период времени добились серьезных результатов", - оценил он. "Знаю, что у вас эффективно развиваются и социальные программы", - добавил президент.

"Мы действительно в короткий срок благодаря огромным усилиям нашего коллектива развили два горно-обогатительных комплекса, энергично строим терминал в Хабаровском крае, готовим ремонтно-производственную базу, которая станет основой развития не только южной Якутии, но и во многом основой развития Дальнего Востока", - подтвердил Цивилев.

"Компания у нас полного цикла: от разведки, добычи до обогащения, транспортировки железнодорожным транспортом, перевалки в порту и экспорта наших углей. Миссия нашей компании - восстановить позиции российских коксующихся углей премиального качества на Азиатско-Тихоокеанском рынке", - рассказал докладчик.

"И конечно, прежде всего - это коллектив, потому что они работают в этих тяжелых условиях: последние два месяца температура очень часто опускалась до минус пятидесяти и ниже - техника не выдерживала, а люди работали. И все - в строго установленные сроки. Фабрику, к примеру, мы строим за 10 месяцев. В Китае аналогичные фабрики строятся минимум 12 месяцев", - сравнил гендиректор.

"Поэтому очень серьезно заботимся о наших людях, - продолжил Цивилев. - Мы построили ледовый дворец, строим очень много жилья. Поддерживаем спорт: хоккейную команду, шахматы, футбол. Мы поддерживаем и ансамбль "Соловушка", который прекрасно выступает, и даже на международных форумах".

"Мы прекрасно понимаем, что самое главное у нас - это люди. Что бы мы ни делали, какие бы ни были у нас новые технологии или оборудование, они - мертвый груз без человека, поэтому человек у нас на первом месте", - заверил бизнесмен.

"И какие планы?" - уточнил Путин. "Мы начали в 2014 году практически с нуля. На сегодня мы уже имеем шахту, разрез, одну обогатительную фабрику в работе, вторую заканчиваем через месяц, будем иметь уже восемь миллионов тонн обогащения. За 2017 год мы уже добыли 4,5 миллиона тонн угля, сейчас закупили много техники, и на 2018 год уже наши планы - 6,5 миллиона тонн угля", - ответил собеседник. Он рассказал, что в прошлом году премьер-министр дал старт началу строительства 12-миллионой обогатительной фабрики и трех шахт. "Это все должно быть у нас реализовано к концу 2021 года, и мы тогда станем номер один в России по премиальным коксующимся углям", - заключил Цивилев.

"Сколько работающих у вас?" - уточнил президент. "На сегодня работают три тысячи человек, - ответил глава "Колмар". - К 2021 году в южной Якутии будут работать семь тысяч человек, и порт - еще тысяча. Итого восемь тысяч человек будут работать в компании". "Средняя заработная плата какая?" - поинтересовался Путин. "На сегодня 83 тысячи рублей", - был ответ.