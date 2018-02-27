Путин оценил планы созвать в Казани свой "Давос"

Планы строительства ледоколов обсудил президент с главой "Росатома". Также Алексей Лихачев предложил созвать в Татарстане профессиональный "Давос" - мировой слет лидеров, которые обсудили бы вопросы подготовки кадров.

"Хотел бы с вами поговорить об инвестпрограмме компании, а начать прошу с планов строительства атомного ледокольного флота", - начал разговор Владимир Путин. "Наше видение сегодня такое: нам необходимо обеспечить перевозку, начиная с 2030 года, не менее 70 миллионов тонн в год на восточном направлении на растущие рынки Юго-Восточной Азии", - заявил Лихачев. Это требует добавления к трем строящимся универсальным ледоколам мощностью 60 мегаватт на Балтийском заводе еще двух универсалов; строительства небольшой флотилии ледоколов средней мощности, "чтобы не забыть западное направление поставок в Европу", и принятия на рубеже 2018-2019 годов решения о строительстве ледокола нового поколения, сообщил он.

"Лидер"?" - уточнил Путин. "Ледокола "Лидер" мощностью 120 мегаватт, кратно превышающий действующий. И самая главная, ключевая задача - обеспечение движения во льдах с коммерческой скоростью, в двухметровых льдах со скоростью не менее 10-12 узлов в час", - подтвердил собеседник. Такой уникальный ледокол - в мире таких нет - позволит осваивать северные месторождения темпами, которые есть в планах наших недропользователей.

В целом же объем инвестиций за последние шесть лет вырос примерно на 20 процентов, причем доля бюджетных инвестиций упала с 40 до 24 процентов. "Корпорация инвестирует свои деньги как в новые продукты, так и в строительство собственно атомных станций", - заверил докладчик. "Мы выполнили все ключевые события прошлого года по стройкам как за рубежом, так и в Российской Федерации", - отчитался он. Впервые в истории новой России состоялось два физпуска новых блоков. В прошлом году был рекорд по выработке электроэнергии: превышена отметка в 200 млрд киловатт-часов - 203.

Россия сохраняет международное лидерство. "Несмотря на жесточайшую конкуренцию, мы строим сегодня за рубежом больше блоков, чем все остальные страны вместе взятые, - сообщил Лихачев. - Но чувствуем, что конкуренция нарастает, и, конечно же, рано или поздно наши партнеры, и друзья и конкуренты одновременно, овладеют этими технологиями, поэтому в заделе - принципиально новые направления". Например, программа термояда.

"И конечно же, мы считаем, что завтрашний день, тот день, до которого уже можно дотянуться рукой, это день и время так называемой двухкомпонентной энергетической системы, где вместе с традиционными реакторами, тепловыми реакторами технологии ВВЭР будут использоваться реакторы на быстрых нейтронах", - продолжил глава "Росатома". "Мы единственные, кто имеет промышленный опыт эксплуатации таких реакторов", - заметил он. "Три огромных плюса, первое - в быстрых реакторах мы кратно снижаем риск инцидентов, повышаем уровень безопасности.

Очень важный момент - вовлекая многократно в топливный цикл наше сырье, мы уже существующую сырьевую базу, грубо говоря, делаем бесконечной, то есть практически на тысячи лет нам будет достаточно уже сделанных наработок добытого урана. И конечно же, уровень высокоактивных отходов, которые необходимо захоранивать, тратя достаточно большие средства, мы фактически приведем у нулю, и у нас будет так называемый эквивалентный радиообмен с природой: сколько забрали радиоактивности у нее, столько и будем возвращать", - перечислил он.

Чтобы начать строить быстрые реакторы по всему миру, нужно построить первый промышленный мощный реактор на быстрых нейтронах мощностью не менее 1200 мегаватт в России, сказал Лихачев. "Мы вышли с такими предложениями в правительство", - сообщил он.

И еще одна идея есть у "Росатома". "В прошлом году мы третий раз подряд выиграли российские соревнования WorldSkills сквозных рабочих профессий. Такой праздник человека труда, вы знакомы с победителями многих этих отраслей. И сейчас вместе с правительством Татарстана работаем над тем, чтобы провести в 2019 году здесь мировой чемпионат, - отметил Лихачев. - И мы бы хотели, чтобы в Казани, кроме этих мировых соревнований по традиционным рабочим профессиям, еще был проведен такой своеобразный профессиональный "Давос" - мировой слет лидеров, которые обсудят запросы к рынку труда, подготовки кадров, скажем, в такой долгосрочной перспективе...". "Хорошо", - кивнул президент.