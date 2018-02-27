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27 февраля 2018 г. 15:07
"Родина"
Текст: Татьяна Сухановская

Поэт и Дипломат

Как встретились на Севере Александр Пушкин и Андрей Карлов
Архангельская читательница "Родины" Валентина Карнавина попросила редакцию подарить литературному музею Поморья февральский выпуск "Родины", посвященный памяти погибшего в Анкаре российского посла Андрея Карлова. А еще - январский номер журнала с очерком о музах Пушкина. Так мы узнали о пересечении дорог Поэта и Дипломата.

…Каждый год в день памяти Пушкина Литературный музей собирает прямых потомков поэта, живущих в Архангельской области. В этом году 10 февраля снова зажглась свеча у портрета Александра Сергеевича. Но теперь рядом с ним - фотография Андрея Карлова. Это он помог литературному музею издать сборник переводов самого знаменитого стихотворения Пушкина.
Спецвыпуск "Родины", посвященный памяти Андрея Геннадьевича Карлова

"Я помню чудное мгновенье" сегодня читают на сотнях языков мира. Музею для издания сборника удалось собрать 209 переводов - все, кроме турецкого. Директор Борис Егоров обращался за помощью во многие инстанции, в ответ отмахивались: "Где вы и где Пушкин?"

- И тогда я написал письмо Андрею Геннадьевичу Карлову, - рассказывает Борис Егоров. - Он дал поручение своему помощнику - и мы получили перевод стихотворения, выполненный турецким поэтом Атаолом Бехрамоглу.

Летом 2015‑го "Чудное мгновенье" на 210 языках мира "явилось" читателям во время фестиваля "Книги России" в Москве.

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