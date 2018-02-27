23 февраля Леонид Кучма, который был президентом Украины с 1994-го по 2005 год, заявил, что "Украина никогда не была государством в полном смысле этого слова, а сегодняшнее положение украинцев ужасно..."

Это заявление, которое не оставили без внимания ведущие информационные агентства, тем более примечательно, что оно сделано через две недели после того, как Леонид Кучма вместе с двумя другими бывшими президентами Украины - Леонидом Кравчуком и Виктором Ющенко - подписал обращение к действующему президенту Украины Петру Порошенко. "Обращаемся к Вам с просьбой поддержать инициативу об объявлении 2018 года - Годом утверждения государственного языка. С неколебимой твердостью утверждаем, что этот шаг укрепит фундамент украинской государственности в такое бурное время нашей истории, будет способствовать консолидации общества и покажет нашим зарубежным партнерам нашу твердость и уверенность в собственных идеалах..." (оригинал Обращения написан на украинском языке). Далее выражается надежда, что Петр Порошенко поддержит укрепление позиций государственного языка в институтах власти и в публичном пространстве украинского государства.

Обращение бывших президентов Украины было опубликовано в развитие позиции 178 депутатов Верховной рады, которые еще в ноябре прошлого года выступили с подобной инициативой, объясняя ее тем, что "государственный язык является самым важным объединяющим фактором Украины, а в условиях внешней агрессии - одним из ключевых факторов национальной безопасности..." (перевод с украинского). Стоит обратить внимание и на то, что 23 февраля 2018 года был опубликован подписанный Порошенко закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", который в политическом сообществе рассматривают как юридическую базу для силового решения Киевом проблемы самопровозглашенных республик, и отказ от "минских договоренностей".

Вновь, как и в феврале-марте 2014 года, утверждение государственного языка становится важной частью стратегии правящей элиты Украины, которая не принесет мира в восточные области страны. Не забудем, что потребность в самоопределении Донбасса и Луганщины в 2014 году возникла в том числе и потому, что большинство жителей этих регионов после переворота в Киеве ощутили угрозу для сохранения национальной идентичности. Один из первых законопроектов Верховной рады в марте 2014 года утверждал фактический запрет русского языка на всей территории страны, что не могло не вызвать взрыва возмущения в русскоязычных регионах Украины. И поэтому несмотря на то, что он был принят большинством голосов депутатов, он так и не вступил в силу, - Александр Турчинов, который с 22 февраля 2014 г. был председателем Верховной рады, не решился его подписать.

Утверждение государственного языка стало важной частью стратегии правящей элиты Украины

Возможность учиться на родном языке, вести на нем делопроизводство была гарантирована гражданам Украины Законом "Об основах государственной языковой политики", который основывался на Конституции Украины, Декларации прав национальностей, законодательном акте "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств" и т. п. Утверждая украинский язык в качестве государственного, этот закон позволяет использование языков меньшинств в "государственной, экономической, политической и общественной жизни...". Статья 3, определяющая права языкового самоопределения, содержит положения о том, что каждый гражданин Украины "независимо от этнического происхождения, национально-культурной самоидентификации, места проживания, религиозных убеждений имеет право пользоваться любым языком в общественной и частной жизни, изучать и поддерживать любой язык". За отмену этого закона постоянно выступают не только правые радикалы, но и представители всех партий, которые так или иначе разыгрывают националистическую карту. Инициатива объявления 2018 года Годом утверждения государственного языка может стать еще одним шагом в этом направлении. Шагом, который, с моей точки зрения, направлен не на консолидацию украинского общества и государства, а на возникновение новых конфликтов на национальной почве.

Примечательно, что именно в этом году исполняется 15 лет книге Л. Кучмы "Украина не Россия", пронизанной искренней любовью к Украине и уважительным отношением к России. Ее автор понимает, что украинцы и русские, - это тысячелетие живущие бок о бок близкие соседи и родственники. Замечу - безо всякой иронии, - что книга эта написана на русском языке. Что ни в коей мере не умаляет его патриотизма, любви к Украине, утверждения украинской идентичности. К сожалению, книгу эту в свое время не слишком внимательно прочитали и в Москве, и в Киеве. А сейчас, похоже, в нее и вовсе не заглядывают. Думаю, что напрасно.

В свое время у некоторых политиков в Москве вызывало раздражение само ее название, хотя в нем нет никакого вызова. Как писал Л. Кучма, это только констатация объективной истины. И многие в России слишком поздно поняли, что Украина действительно не Россия. А украинские националисты обвиняли Л. Кучму в том, что он, показывая переплетенность исторических судеб двух народов, утверждал зависимость Украины от России. Понятно, что и русскоязычие автора вызывало самые яростные нападки.

Историческое двуязычие украинской нации - не проблема, а богатство

Но хотя Украина не Россия, историческое двуязычие украинской нации - не проблема, а богатство, которым стоит распорядиться с умом. И оно ни в коей мере не умаляет величия украинского языка, его национальной уникальности. Поэтому не случайно я выбрал для названия этих заметок строку из стихотворения Ивана Франко, который, свободно владея 14 языками, писал свои произведения не только на родном, но и на русском, польском, немецком. И при этом оставался великим украинским поэтом. Он точно знал, что "себялюбивые думы" никому не приносят ни радости, ни пользы.