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Умер британский режиссер, снявший три фильма "бондианы"

Новость 27.02.2018, 22:51 | Текст: Екатерина Сосновская

Британский режиссер, продюсер и сценарист Льюис Гилберт скончался на 98-м году жизни, сообщает официальный сайт кинофраншизы о Джеймсе Бонде.

Льюис Гилберт снял три фильма "бондианы": "Живешь только дважды" (1967), "Шпион, который меня любил" (1977) и "Лунный гонщик" (1979)".

Продюсеры новых фильмов о Бонде Майкл Дж, Уилсон и Барбара Брокколи выразили сожаление в связи с кончиной кинорежиссера: "Льюис был настоящим джентельменом. Он внес огромный вклад в британскую киноиндустрию и серию фильмов о Бонде. Мы не просто любим его фильмы, мы считаем их классикой в рамках проекта. Нам будет его не хватать".

В детстве Льюис сам играл в кино, но, несмотря на большие надежды, которые возлагали на него продюсеры, ушел в режиссуру. В 1939 году он выступил в качестве помощника Альфреда Хичкока на съемках "Таверны "Ямайка".

В годы Второй мировой войны Гилберт снимал документальные фильмы. Признание получил в 1966 году, выпустив романтическую драму "Элфи".

Льюис Гилберт был обладателем премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA, Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля и других престижных наград в области кино.

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