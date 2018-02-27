В ООН открыли горячую линию для жертв сексуальных домогательств

Руководство ООН пошло на беспрецедентный шаг - открыло круглосуточную горячую линию для сотрудников, ставших жертвами сексуальных домогательств.

Как сообщает ТАСС, специально обученные операторы начнут принимать звонки уже 27 февраля. Пострадавшие от действий коллег работники секретариата смогут получить информацию о том, как защитить себя.

"Цель - прислушаться к нуждам персонала, а также помочь им принимать осмысленные решения о том, как им действовать", - заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что создается специальная комиссия для расследования жалоб. "Особое внимание" уделяется женщинам.

Ранее глава ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что неподобающее поведение персонала "противоречит принципам, за которые мы выступаем как организация".