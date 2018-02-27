В столкновениях у Рады в Киеве пострадали 13 полицейских

В столкновениях между протестующими и сотрудниками сил правопорядка утром 27 февраля у здания Верховной рады в Киеве пострадали 13 полицейских. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на директора департамента коммуникаций МВД Украины Александра Шевченко.

Столкновения произошли в ходе митинга у Рады с требованиями к депутатам принять закон об антикоррупционном суде.

По словам главы киевской Нацполиции Андрея Крищенко, нападавших даже нельзя назвать митингующими. "Это провокаторы. Они требовали, чтобы к ним вышел спикер Рады, попытались прорваться в задние, начали жечь шины", - пояснил Крищенко.

Также, по словам свидетелей, митингующие бросали в полицейское оцепление взрыв-пакеты.

По информации Крищенко, полицейские пострадали в столкновениях, один госпитализирован с переломом ключицы. За нарушение порядка задержаны девять человек из числа манифестантов. Сейчас полиция решает, расценивать их действия как нарушение уголовного или административного кодекса.