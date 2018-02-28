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Фото: Барбра Стрейзанд призналась, что живет с клонами

Новость 28.02.2018, 16:25 | Текст: Олег Усков

75-летняя обладательница двух "Оскаров", американская актриса, певица, продюсер, одно из самых узнаваемых лиц кино (и так далее) Барбра Стрейзанд сделала внезапное признание.

А именно, передает Variety, героиней обложки свежего номера которого стала Стрейзанд, что две ее собаки-близняшки, Мисс Вайолет и Мисс Скарлетт, это… клоны мертвой любимицы Барбры, пса породы котон-де-тулеар по кличке Саманта. Которая отошла в прошлом году в возрасте четырнадцати лет.

Как уточнила артистка, у покойной изо рта и желудка взяли клетки… и - та-дам!

Третье четвероногое существо на фото - родственница усопшей, Мисс Фанни (в честь персонажа прославившего Стрейзанд мюзикла 63 года "Смешная девчонка"). Выглядит компания "на одно лицо", так что владелице приходится различать их по цвету ошейников.

Впрочем, у собак все же есть отличия - "разные характеры", уверяет Барбра.

Как уже с некоторым сарказмом отмечают в Сети, артистка наговорила в интервью журналу довольно много чего, но все дружно вцепились именно в абзац про клонированных собак звезды.

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