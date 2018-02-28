Еврокомиссия обнародовала первый вариант соглашения по Brexit

Пресс-служба Еврокомиссии обнародовала 28 февраля первый вариант соглашения по выходу Великобритании из состава ЕС. Проект был представлен на брифинге главным переговорщиком по Brexit от Евросоюза Мишелем Барнье.

Теперь документ под названием "Проект соглашения о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергетике" будет обсуждаться с 27 странами-членами ЕС и Европарламентом. При этом Британия участвовать в обсуждении не будет. По словам Барнье, переговоры должны быть завершены до осени, чтобы успеть предоставить соглашение в срок.

Проект соглашения на сегодня содержит 111 страниц. Он, как отметил Барнье, включает все пункты, согласованные с Лондоном в декабре 2017 года, поэтому британцам не стоит ждать каких-то сюрпризов. В частности, там прописаны финансовые выплаты, которые Лондон должен сделать после выхода из ЕС, гарантии для выходцев из стран ЕС, живущих в Соединенном королевстве, открытость границ между Ирландией (членом ЕС) и Северной Ирландией (частью Соединенного королевства).