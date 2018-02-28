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28.02.2018 15:11
Рубрика: В мире

Еврокомиссия обнародовала первый вариант соглашения по Brexit

Текст: Константин Волков

Пресс-служба Еврокомиссии обнародовала 28 февраля первый вариант соглашения по выходу Великобритании из состава ЕС. Проект был представлен на брифинге главным переговорщиком по Brexit от Евросоюза Мишелем Барнье.

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Теперь документ под названием "Проект соглашения о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергетике" будет обсуждаться с 27 странами-членами ЕС и Европарламентом. При этом Британия участвовать в обсуждении не будет. По словам Барнье, переговоры должны быть завершены до осени, чтобы успеть предоставить соглашение в срок.

Проект соглашения на сегодня содержит 111 страниц. Он, как отметил Барнье, включает все пункты, согласованные с Лондоном в декабре 2017 года, поэтому британцам не стоит ждать каких-то сюрпризов. В частности, там прописаны финансовые выплаты, которые Лондон должен сделать после выхода из ЕС, гарантии для выходцев из стран ЕС, живущих в Соединенном королевстве, открытость границ между Ирландией (членом ЕС) и Северной Ирландией (частью Соединенного королевства).

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