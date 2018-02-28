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28.02.2018 21:17
Рубрика: Экономика

"Газпром" вновь установил рекорд экспорта газа в Европу

Текст: Тарас Фомченков

"Газпром" снова обновил рекорд по объему суточных поставок природного газа в Европу, перекачав за сутки 695,1 миллиона кубометров голубого топлива, следует из сообщения газового холдинга.

Фото: РИА Новости
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Стоит подчеркнуть, что рекорды поставок обновляются уже седьмой день подряд, последние рекордные цифры, достигнутые 26 февраля, превышены на 28,3 миллиона кубометров. Примерно такой объем, кстати, "Газпром" ежесуточно поставляет в такую страну как Нидерланды, приводится сравнение в сообщении холдинга.

Причиной роста потребления газа стали аномальные холода, царящие сейчас в Старом Свете, в результате которых, в том числе, в Италии отменены поезда и закрыты школы, а в ряде городов Испании парализовано движение городского транспорта.
 

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