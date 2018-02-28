"Газпром" вновь установил рекорд экспорта газа в Европу

"Газпром" снова обновил рекорд по объему суточных поставок природного газа в Европу, перекачав за сутки 695,1 миллиона кубометров голубого топлива, следует из сообщения газового холдинга.

Стоит подчеркнуть, что рекорды поставок обновляются уже седьмой день подряд, последние рекордные цифры, достигнутые 26 февраля, превышены на 28,3 миллиона кубометров. Примерно такой объем, кстати, "Газпром" ежесуточно поставляет в такую страну как Нидерланды, приводится сравнение в сообщении холдинга.

Причиной роста потребления газа стали аномальные холода, царящие сейчас в Старом Свете, в результате которых, в том числе, в Италии отменены поезда и закрыты школы, а в ряде городов Испании парализовано движение городского транспорта.

