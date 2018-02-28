Как охраняют российские стратегические ракетные комплексы

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России представляют собой мощнейшую силу, столкнуться с которой вряд ли кто-то захочет. Вместе с тем в последнее время немало средств было вложено в защиту самих ядерных установок.

На этот аспект обратил внимание китайский портал Sina.com, материал которого был переведен "Иносми.ру". Итак, какими же средствами защищен ядерный арсенал России?

Машина дистанционного разминирования "Листва"

Как уже писала "РГ", машину дистанционного разминирования "Листва" подразделения РВСН получили еще в 2014 году, однако широкой публике ее показали лишь в конце 2017-го.

Она предназначена для охраны мобильных ракетных комплексов с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс" и "Тополь-М". "Листва" - трехосный бронеавтомобиль, буквально напичканный различной электроникой, всегда идет впереди колонны. С помощью мощного СВЧ-излучения она выжигает все мины, которые могут появиться на пути.

Параболическая антенна позволяет находить мины на расстоянии до 100 метров в секторе шириной 30 градусов. В передней части машины имеется подвижная рама, установленная на телескопических штангах и оснащенная излучателями для обезвреживания мин. Координирует работу всего комплекса экипаж из пяти человек. В случае нестандартной ситуации его командир примет решение, какие именно средства поражения взрывных устройств следует применить.

Также "Листва" способна подавать радиосигналы, задача которых - преждевременный подрыв радиоуправляемых фугасов на расстоянии до 70 метров.

Боевая противодиверсионная машина (БПДМ) "Тайфун-М"

Когда колонна "Тополей" или "Ярсов" выходит на боевое дежурство, ее сопровождает не только "Листва", но и несколько БПДМ "Тайфун-М", принятых на вооружение пять лет назад. За основу боевой противодиводиверсионной машины был взят БТР-82, однако по своему оснащению БПДМ кардинально отличается. В первую очередь речь идет о всевозможных антеннах и локаторах, позволяющих обнаружить технику или живую силу потенциального противника за несколько километров, а также о беспилотном аппарате "Элерон-3", предназначенном для разведки с воздуха.

Радиус действия беспилотника составляет более 20 километров, он может отсылать видео в реальном времени на панель управления внутри машины, в режиме "офлайн" радиус действия превышает 40 километров.

Экипаж машины насчитывает до восьми человек, из которых четверо - операторы локатора и камер, пулемета, беспилотника, а также два стрелка-разведчика, командир и водитель. В распоряжении БПДМ "Тайфун-М" имеются также тепловизоры, система глушения радиопереговоров.

Машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ)

Машина инженерного обеспечения и маскировки РВСН была впервые продемонстрирована широкой общественности на форуме "Армия-2015". В ее задачи входит инженерная разведка маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций "Тополей" или "Ярсов". МИОМ способна проверить, выдержит ли грунт ракетные комплексы, пройдут ли они по заданному маршруту, например, лесной просеке. Если "тропинка" окажется узкой, машина инженерного обеспечения путь расширит.

Как сообщается на сайте Минобороны РФ, с помощью данной техники также производится инженерная разведка минно-взрывных заграждений и разминирование местности, расчистка дорог от завалов.

Наконец, МИОМ применяется для маскировки ракетных комплексов - она может как заметать следы, так и накатывать ложные. Также в кузове машины расположены несколько контейнеров, они представляют собой ложные цели, имитирующие пусковые установки.

До 2020 года соединения РВСН должны получить около 50 машин инженерного обеспечения и маскировки.

Роботы-часовые в шахтных пусковых установках

В конце 2016 года в Калужской области на базе Козельской ракетной дивизии завершились испытания новейшей роботизированной системы, предназначенной для охраны стационарных объектов РВСН.

Робот-часовой несет боевое дежурство на стартовых позициях ядерных полков шахтного базирования. Охранная система снабжена широкой линейкой оптико-электронных устройств, а также современным стрелковым оружием и гранатометными комплексами. По команде наводчика-оператора робот открывает прицельный огонь в круговом секторе на дальности до 400 метров, то есть подобраться к шахте тем же диверсантам будет практически невозможно. К тому же машина стреляет куда точнее человека.