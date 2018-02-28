Корабль "Союз" с экипажем МКС начал возвращение на Землю

Корабль "Союз МС-06" отстыковался от Международной космической станции и начал возвращение на Землю. На его борту находятся российский космонавт Александр Мисуркин и американские астронавты Марк Ванде Хай и Джо Акаба, передает РИА Новости. Продолжительность их пребывания в космическом полете составит к моменту посадки 168 суток.

В 04:39 по московскому времени "Союз" включит двигатели для схода с орбиты, вскоре от спускаемого аппарата отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки. В 05:31 спускаемый аппарат приземлится в 146 километрах юго-восточнее Жезказгана в Казахстане.

На МКС ждать следующего экипажа (55/56) остались россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.