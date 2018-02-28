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28.02.2018 00:20
Рубрика: Спорт

Мадридский "Реал" упустил ничью в Барселоне

Мадридский "Реал" проиграл в Барселоне местному "Эспаньолу" в матче 26 тура чемпионата Испании по футболу.

Подопечные Зинедина Зидана пропустили единственный мяч на третьей компенсированной к основному времени минуте, когда форварду каталонцев Херару Морено удалось пробить вратаря Кейлора Наваса.

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Отметим, что в составе мадридцев не было их лидера атак Криштиану Роналду, которому Зидан решил дать отдохнуть. 

"Реал" потерпел уже пятое поражение в чемпионате, хотя в последних семи турах потерял очки лишь однажды. В результате "сливочные" могут потерять даже третье место по итогам тура, если "Валенсия" в гостях сумеет одолеть "Атлетик" из Бильбао. Лидер турнира - "Барселона" - опережает столичный клуб на 14 очков при игре в запасе.

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