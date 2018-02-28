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28.02.2018 15:24
Рубрика: Спорт

Минспорт: Ничто не угрожает проведению запланированных в РФ турниров

Текст: Данила Жиляев
Международные соревнования, уже запланированные в России на ближайшее время, пройдут без изменений. Об этом сообщили в Министерстве спорта РФ.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Ранее стало известно, что Россия не сможет подавать заявки на проведение международных турниров до тех пор, пока Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не получило статус соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Однако на проведение ряда соревнований, в том числе чемпионата мира по футболу, уже давно подписаны соглашения, и все мероприятия состоятся по плану.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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"Проведению запланированных в России соревнований ничего не угрожает. Мы полностью сосредоточены на организации тех турниров, право на которые Россия уже получила. И мы гарантируем, что они будут проведены на самом высоком уровне, - приводит текст заявления Минспорта ТАСС. - Максимальное внимание уделяется и чемпионату мира по футболу, и зимней Универсиаде в Красноярске".

Ведомство подчеркнуло, что новый стандарт соответствия кодексу ВАДА вступает в силу с 1 апреля 2018 года. И он касается любых стран, которые претендуют на то, чтобы принять международные турниры. В то же время, восстановление РУСАДА продолжается и, как отмечается, является одной из приоритетных задач Минспорта. Вопрос восстановления статуса российской организации будет рассмотрен в мае.

Помимо чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля, в ближайшем будущем в нашей стране запланировано много международных стартов. Это, в том числе, заключительный этап Кубка мира по биатлону (22-25 марта), сочинский этап "Формулы-1" (28-30 сентября), чемпионат Европы по спортивной борьбе (30 апреля - 6 мая) и другие. А в марте 2019 года в Красноярске состоится Универсиада.

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