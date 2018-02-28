Проникших на АЭС во Франции активистов Greenpeace отправили в тюрьму

Двое из восьми активистов экологической организации Greenpeace, нелегально проникших на АЭС во французском городе Катном, проведут в тюрьме два месяца. Такое решение, как передает ТАСС, во вторник принял суд города Тьонвиль.

Он также вынес шесть приговоров на условные пятимесячные сроки заключения. Само французское отделение международной неправительственной организации в лице его гендиректора Жан-Франсуа Жюйара было оштрафовано на 20 тысяч евро.

12 октября прошлого года активисты Greenpeace проникли на охраняемую территорию АЭС. Они развернули плакаты с лозунгами против ядерной энергии и устроили фейерверк рядом со зданием, в котором хранилось ядерное топливо. Экологи таким образом хотели продемонстрировать низкий уровень организации охраны на объекте. Все активисты были быстро задержаны работниками жандармерии.