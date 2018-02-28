В Москве пенсионер умер в магазине после замечания охранника

Пожилой житель Москвы скончался в магазине, когда ему сделали замечание за неоплаченный товар. Как сообщила пресс-служба ГСУ СК столицы, по этому факту началась проверка.

Трагедия произошла еще 12 февраля, но подробности обнародовали только сегодня. В магазине на Комсомольском проспекте 75-летний мужчина забыл оплатить один из товаров и вышел с сумкой на улицу. Охранник попросил его вернуться и посмотреть камеры видеонаблюдения в подсобке. Там пожилому мужчине стало плохо, ему сразу вызвали "скорую помощь", но к тому моменту пенсионер скончался.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причину смерти москвича.