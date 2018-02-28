На Камчатке водитель пойдет под суд за ДТП с 22 пострадавшими

В Камчатском крае предстанет перед судом 49-летний шофер пассажирского автобуса. Мужчина обвиняется в совершении ДТП, в результате которого пострадали 22 человека, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, крупная авария произошла в ночь на 22 февраля прошлого года на 302-м километре трассы Мильково - Петропавловск-Камчатский. Рейсовый автобус, перевозивший 32 пассажиров, столкнулся с грузовиком, забуксовавшим при выезде с второстепенной дороги.

Как полагает следствие, автобус мчался по трассе со скоростью около 90 км/ч, водитель вовремя не заметил, что груженный лесом-кругляком КамАЗ перегородил обе полосы, и врезался в него.

- В результате ДТП пострадали 22 человека, 11 из них были доставлены вертолетами в больницу Петропавловска-Камчатского. Семь пассажиров, в том числе две девочки 13 и 16 лет, получили телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью, - отметили в пресс-службе.

В отношении шофера автобуса было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Его расследование завершено.

Обвинительное заключение, утвержденное прокурором, направлено в Мильковский районный суд и будет рассмотрено в ближайшее время.