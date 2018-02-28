За последние 13 лет в Мордовии было построено 120 крупных спортивных сооружений. А доля жителей республики, занимающихся спортом, достигла 37 процентов.

О развитии массового спорта шла речь на встрече главы РМ Владимир Волков с руководителем спорткомплекса "Мордовия" Валерием Крутовым.

По словам Валерия Крутова, несмотря на большое количество построенных в Саранске спортивных объектов, число посетителей спорткомплекса не уменьшается, а только растет. Заниматься сюда приходят и дети, и взрослые.

Кроме того, в спорткомплексе регулярно проводятся соревнования среди людей с ограниченными возможностями.

- Стремление людей к занятиям физкультурой мы будем поддерживать и дальше. Для этого мы и строим спортивные объекты - чтобы у жителей республики была возможность выбрать себе занятие по душе и приобщиться к здоровому образу жизни, - констатировал Владимир Волков.

Напомним, что скоро в столице республике будет введен в строй еще один крупный комплекс для занятий физкультурой. На завершение строительства универсального спортивного зала в Саранске из федерального бюджета региону выделено 580 миллионов рублей.