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28.02.2018 16:25
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Мордовии за 13 построили 120 крупных спортобъектов

За последние 13 лет в Мордовии было построено 120 крупных спортивных сооружений. А доля жителей республики, занимающихся спортом, достигла 37 процентов.

О развитии массового спорта шла речь на встрече главы РМ Владимир Волков с руководителем спорткомплекса "Мордовия" Валерием Крутовым.

Фото: Пресс-служба главы РМ
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По словам Валерия Крутова, несмотря на большое количество построенных в Саранске спортивных объектов, число посетителей спорткомплекса не уменьшается, а только растет. Заниматься сюда приходят и дети, и взрослые.

Кроме того, в спорткомплексе регулярно проводятся соревнования среди людей с ограниченными возможностями.

- Стремление людей к занятиям физкультурой мы будем поддерживать и дальше. Для этого мы и строим спортивные объекты - чтобы у жителей республики была возможность выбрать себе занятие по душе и приобщиться к здоровому образу жизни, - констатировал Владимир Волков.

Напомним, что скоро в столице республике будет введен в строй еще один крупный комплекс для занятий физкультурой. На завершение строительства универсального спортивного зала в Саранске из федерального бюджета региону выделено 580 миллионов рублей.

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