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28.02.2018,  
16:05
Текст: Иван Петров

ВМФ России получит 73 новейшие торпеды

Дагестанский завод "Дагдизель" построит для Военно-морского флота России 73 торпеды УЭТ-1. Контракт подписали в среду глава департамента по обеспечению гособоронзаказа Минобороны РФ контр-адмирал Андрей Вернигора и директор "Дагдизеля" Рауль Ильясов.

"Речь идет о 73 изделиях, стоимость контракта - 7,2 млрд рублей. Действовать он будет до 2023 года включительно. Первые изделия планируется поставить военным в следующем году, но контракт будет проавансирован, поэтому серийное производство предприятие начнет в этом году", - пояснил начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

Фото: Руслан Шашуков/ТАСС
Испытания новейшей российской торпеды завершатся в 2018 году

"Контракт долгосрочный, пока он пятилетний. При подтверждении выхода на полную производственную мощность Минобороны вернется к рассмотрению вопроса об увеличении объемов закупок данных изделий", - уточнил генерал Гуляев.

В военном ведомстве рассказали, что УЭТ-1 - это новая универсальная электрическая торпеда с улучшенными боевыми и техническими характеристиками. Она пришла на замену устаревшей самонаводящейся торпеде УСЭТ-80. Новая торпеда имеет калибр 533 мм с большей дальностью хода, чем УСЭТ-80, более высокой скоростью и лучшей дальностью обнаружения подводных целей. Среди особенностей нового изделия - способность обнаруживать кильватерный след надводных кораблей и возможностью плавной регулировки скорости.

В то же время стоящие на вооружении торпеды УСЭТ-80 в утиль не пойдут, а будут отремонтированы. "Контракт на 2 года с дальнейшей пролонгацией заключим в ближайшие две недели", - уточнил адмирал Вернигора.

Военные объяснили, что УСЭТ-80 хоть и устарели, но претензий от эксплуатантов не имеют. В ходе ремонта торпедам продлят сроки эксплуатации, проведут комплексную проверку, а также заменят элементную базу.

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Фото: U.S. Navy/Wikipedia.org
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