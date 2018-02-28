Экипаж самолета ВМС США получил обморожения на высоте 7600 метров

Члены экипажа самолета Военно-морских сил США EA-18G Growler получили во время полета сильнейшие обморожения. Как сообщает Defense News, все случилось на высоте 7,6 тысячи метров.

Инцидент произошел в 90 километрах от Сиэтла. Военный самолет направлялся с базы Уидби-Айленд в штате Вашингтон на базу Чайна-Лейк в Калифорнии. Но в кабине случилось чрезвычайное происшествие.

Как сообщают эксперты, произошел сбой в системе кондиционирования. Поэтому температура в кабине воздушного судна упала до 30 градусов ниже нуля. Ее заполнил туман, а приборная доска вообще покрылась льдом. Из-за этого члены экипажа не могли контролировать видимость и отслеживать показания датчиков и компаса.

Летчикам пришлось изменить задание и вернуться в точку старта - на базу в Уидби-Айленд. Медики зафиксировали на коже у членов экипажа волдыри и другие следы обморожения.

Несмотря на то, что подобный инцидент был зафиксирован впервые, проблемы в системе кондиционирования воздуха военных самолетов замечали и раньше. По мнению специалистов ВМС США, участившиеся поломки - следствие устаревания отдельных частей этих систем и применения неправильных методов их проверки.

В одних случаях в результате неисправности происходит разгерметизация кабины, в других же система создает в салоне избыточное давление. К примеру, в прошлом году двое членов экипажа американского самолета радиоэлектронной борьбы (модель не утоянется) пострадали, когда из-за избыточного давления взорвался фонарь - прозрачная часть пилотской кабины, защищающая экипаж и пассажиров от воздействия встречного потока воздуха, погодных условий и шума. Разлетевшиеся повсюду осколки сильно ранили пилота и оператора оборудования РЭБ.

По имеющимся данным, не менее 25 процентов ЧП с самолетами EA-18G Growler и F/A-18F Super Hornet связаны с поломками в системе кондиционирования. Дошло до того, что в апреле 2017 года пилоты-инструкторы США чуть не подняли мятеж, когда поняли, что командование игнорирует проблему с подачей кислорода на учебно-тренировочных самолетах палубного базирования T-45 Goshawk. Это привлекло внимание высшего командования и позволило добиться определенного прогресса. Однако, как показывает новый случай с EA-18G, проблема пока не решена.