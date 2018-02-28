Сбербанк понизил прогноз по курсу доллара на 2020 год до 59 рублей

В 2020 году среднегодовой курс доллара будет находиться в районе 59 рублей, такое предположение высказали аналитики Сбербанка.

В презентации стратегии развития кредитной организации на период до этой отметки говорится, что прогноз снижен на рубль, ранее предполагалось, что курс будет равен 60 рублям за единицу американской валюты.

Баррель нефти сорта Urals при этом должен стоить около 62 долларов, а ключевая ставка также будет снижаться более высокими темпами. Если ранее аналитики предполагали, что в 2019 году она составит 7,5 процента, а в 2020 году - 7 процентов, то сейчас они считают, что возможно снижение ставки до 6,75 процента уже в этом году и до 6,5 процента в 2019-2020 годах.

Инфляция, по мнению аналитиков Сбербанка, в 2018-2020 годах будет находиться на уровне 4 процентов годовых.