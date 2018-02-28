Школы в американском Вудланд-Парке закрыты из-за анонимной угрозы

Школы в американском городе Вудланд-парк (штат Колорадо) в среду будут закрыты из-за анонимной угрозы. Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, во вторник неизвестный оставил на одной из школ надпись, указав в ней дату - 28 февраля. Местные правоохранительные органы сочли угрозу серьезной.

Полиция города объявила награду в 500 долларов за информацию, ведущую к аресту злоумышленника. Власти школьного округа помогают правоохранителям в проведении расследования.

В понедельник из-за угрожающей надписи были сорваны занятия в школе в Сан-Диего (штат Калифорния). Как сообщили СМИ, сделанная черной краской надпись гласила "Флорида - это только начало!" Тот, кто ее оставил, имел в виду трагедию, которая произошла 14 февраля.