СК РФ проверит заявления сургутского полицейского о коррупции

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить заявления сотрудника ГИБДД Сургута о коррупции в местном руководстве полиции. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, видеообращение стража порядка опубликовано в интернете. Автор ролика, в частности, утверждает, что Следственное управление СК России по ХМАО не реагирует на его заявления.

"Александр Бастрыкин поручил соответствующим подразделениям центрального аппарата проверить работу своих подчиненных в регионе, поступали ли такие обращения в следственные органы и как по ним проводились проверки, а также незамедлительно провести проверку по сути самого сообщения о преступлении и по результатам проверки принять законное и обоснованное решения", - сообщила Петренко.