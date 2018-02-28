В Facebook исчезла возможность делать новые записи

28.02.2018, 16:22 Текст: Виктория Чернышева

Пользователи Facebook столкнулись с неожиданной проблемой - невозможностью сделать новую запись.

Форма ввода, где указан вопрос "О чем вы думаете", при нажатии на нее исчезает. Написать пост нельзя как с главной, так и с собственной страницы.

При перезагрузке форма ввода снова появляется. Однако пропадает, стоит лишь кликнуть по ней мышью.

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Эта проблема актуальна только для пользователей десктопной версии Facebook. Из мобильного приложения делать посты можно.

Пока никаких комментариев, касающихся этой ошибки, от представителей соцсети не было. 

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