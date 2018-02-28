В Facebook исчезла возможность делать новые записи

Пользователи Facebook столкнулись с неожиданной проблемой - невозможностью сделать новую запись.

Форма ввода, где указан вопрос "О чем вы думаете", при нажатии на нее исчезает. Написать пост нельзя как с главной, так и с собственной страницы.

При перезагрузке форма ввода снова появляется. Однако пропадает, стоит лишь кликнуть по ней мышью.

Эта проблема актуальна только для пользователей десктопной версии Facebook. Из мобильного приложения делать посты можно.

Пока никаких комментариев, касающихся этой ошибки, от представителей соцсети не было.