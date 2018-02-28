Видео: пользователи Сети восхитились новозеландской "каменной рекой"

Мощный тропический циклон "Гита" обрушился на Океанию. Особенно от стихии пострадали Фиджи, Тонга и Новая Зеландия.

Информагентства сухо сообщают о разрушениях зданий и инфраструктуры и отсутствии человеческих жертв, а вот соцсети судачат о необычном явлении, которое уже окрестили "каменной рекой". Ветер скоростью до 200 км/ч в час образовал вместо новозеландской реки Ракайя потоки из бурого и серого гранулированного песчаника, который несет с достаточно высокой скоростью. Окажись на его пути населенный пункт - не избежать бы трагедии, но, к счастью, "каменная река" лишь отрезала от ближайшего города несколько ферм.

Пользователи принялись оживленно комментировать видео Donna Field, снявшей 39-секундный ролик. Пока иностранцы ужасались увиденным разгулом стихии, россияне приятно взволновались обилием бесплатного стройматериала и почти всерьез стали обсуждать возможность "сплавиться по такой речке".