Жена Караченцова опровергла сообщения о сборе денег на лечение

73-летний народный артист России Николай Петрович Караченцов, в настоящее время проходящий лечение от онкологии, собирается продолжить процедуры в Израиле.

Об этом супруга актера Людмила Поргина сообщила РИА Новости. Подчеркнув, что стоимость лечения еще не известна, но ни о каком "народном", публичном сборе средств, как ранее уведомляли некоторые СМИ, речи нет.

"Сейчас мы ждем из Израиля сообщение о том, когда сможем приехать и пройти курс лечения гамма-лучами. И сколько это будет стоить. И я где-то упомянула об этом и сказала, что будем собирать деньги. Но я имела в виду только нашу семью, а в СМИ сразу запустили информацию, что я обратилась с такой просьбой к людям", - сказала Поргина, заверив, что ее просто "неправильно поняли".

Супруга Николая Петровича отмечает, что Караченцову трудно выдержать операцию, и семья актера была рада, когда им предложили метод лечения гамма-лучами.

"Мы надеемся к весне со всем этим справиться и уже жить спокойно", - сказала Поргана.

Добавив, что ее муж "чувствует себя хорошо" и "настроение у него боевое". "И он говорит, что собирается жить долго и еще погулять на свадьбе своих внуков", - передала она.

Караченцов был в очередной раз экстренно госпитализирован в Москве осенью прошлого года. Позже выяснилось, что у артиста - опухоль в легком.