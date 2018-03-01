Американский генерал назвал Россию главной угрозой для США

Американский генерал Джон Хайтен заявил, что Россия является наиболее значительной угрозой для США. И к своим противникам Вашингтон вырабатывает различные подходы.

"Против Северной Кореи мы используем оборону, против России и Китая элементы космической, киберобороны", - подчеркнул глава Стратегического командования Вооруженных сил США. По словам Хайтена, в краткосрочной перспективе самую сильную угрозу представляет Северная Корея, опасная своей непредсказуемостью.

Напомним, в январе этого года Пентагон обнародовал положения новой "Национальной оборонной стратегии". В документе отмечается, что самая существенная угроза для США - ядерное оружие России. Вашингтон также обвинил Москву в финансировании дестабилизации киберпространства, передает РИА Новости.