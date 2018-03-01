Из-за ветра в Японии отменили 170 авиарейсов

Из-за ураганного ветра в Японии отменили почти 170 внутренних авиарейсов. Самая неблагоприятная обстановка сложилась на севере страны и на юго-западном острове Кюсю.

Кроме того, на Хоккайдо на линию не вышли более 100 поездов, включая 29 экспрессов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на NHK. Непогода внесла коррективы и в график движения поездов в зоне Большого Токио, на вокзалах скопилось очень много пассажиров.

Шквалистый ветер в Японии связан с обширной областью низкого атмосферного давления. По данным синоптиков, минувшей ночью порывы ветра достигали 32 метров в секунду. В ближайшие сутки на острове Хоккайдо ожидаются сильные осадки. Там выпадет до 70 сантиметров снега.

На остальной территории Страны восходящего солнца резко потеплело. В четверг столбики термометров поднимутся до отметки +20 градусов.