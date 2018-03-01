Куба помогла США потушить пожар на базе в Гуантанамо

Куба помогла США потушить пожар, возникший на военно-морской базе в Гуантанамо, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Granma.

На место происшествия были направлены спасатели и несколько грузовиков. Также в операции участвовал вертолет ВВС Кубы, который сбросил на очаг возгорания воду. Из-за пожара была эвакуирована часть персонала.

СМИ подчеркнули, что что существование базы США в Гуантанамо остается "открытой раной для кубинского суверенитета в течение уже 115 лет". В 2002 году на базе была создана тюрьма для международных террористов. Закрыть ее обещал Барак Обама, но не успел. А пришедший к власти Дональд Трамп распорядился остановить начатый предшественником процесс. Сейчас в Гуантанамо находится 41 человек.