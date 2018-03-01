Лондон попросил США не казнить британцев-палачей ДАИШ

Лондон потребовал от США гарантий того, что Белый дом не будет добиваться применения смертной казни по делу задержанных в Сирии британцев, являвшихся палачами ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "ИГИЛ").

Кроме того, Великобритания настаивает на том, чтобы дело террористов рассматривалось в гражданском суде. Также власти королевства попросили не направлять боевиков в тюрьму Гуантанамо.

В противном случае Лондон грозится не предоставить американцам важную информацию о боевиках, которая касается их передвижений, деятельности и радикализации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

Напомним, в начале февраля на севере Сирии курды взяли в плен двух палачей ДАИШ. Александа Коти и Эль Шафи Эльшейх входили в группу, называемую "Битлз", так как у боевиков был британский акцент.

Они казнили иностранцев, записывая происходящее на камеру, а затем выкладывали видео в интернет.