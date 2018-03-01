Немецкий турист неудачно пошутил о бомбе в аэропорту Бангкока

Турист из Германии может оказаться в тюрьме за шутку о бомбе. Как передает РИА Новости, инцидент произошел в аэропорту Бангкока. Находясь в салоне самолета, 70-летний Ернст Гюнтер Вальтер жестами дал понять бортпроводникам, что они должны соблюдать спокойствие. Затем он пальцем показал на багажное отделение и произнес "Бум". После его действий на борту лайнера началась паника.

Мужчину вывели из самолета и передали полиции. Остальные пассажиры были эвакуированы. Багаж выгрузили и несколько часов проверяли на наличие взрывоопасных предметов. Однако ничего обнаружено не было.

В полиции немец заявил, что был немного пьян и не хотел напугать других пассажиров своей "шуткой". Теперь гражданину Германии грозят пять лет тайской тюрьмы или штраф в размере 6 тысяч долларов.